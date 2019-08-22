2019-08-22T08:39:03+03:00
Общество

Здоровье важнее политических свобод: жители Челябинска назвали приоритетные права из Конституции

А еще у нас очень любят трудиться
Лидия ПЕСКОВА
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Сегодня День российского флага.Сегодня День российского флага.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа, социологи спосили у челябинцев, какие права и свободы, гарантированные россиянам Конституцией, для них самые важные. Горожане могли выбрать три варианта ответа, сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.

«Право на охрану здоровья» сказали 38% опрошенных.

«Право на труд» выбрали 37% горожан.

«Право на защиту своих прав, включая судебную защиту» важно для 37% челябинцев.

«Право на образование» считают приоритетным 33% горожан.

«Право на жизнь» назвали важным 32% опрошенных.

«Право на социальное обеспечение» выбрали 29%.

«Свобода мысли и слова» в приоритете у 16%.

«Право на участие в общественной и политической жизни» важно для 6% горожан.

В целом результаты челябинского опроса повторяют общероссийские тенденции. Вместе с тем социологи отмечают интересную деталь: для челябинцев очень важным является право на труд. О праве на труд чаще говорили горожане в возрасте 18-30 лет, со средним уровнем материальной обеспеченности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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