Здоровье важнее политических свобод: жители Челябинска назвали приоритетные права из Конституции

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-22T08:39:03+03:00

Сегодня День российского флага. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А еще у нас очень любят трудиться

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа, социологи спосили у челябинцев, какие права и свободы, гарантированные россиянам Конституцией, для них самые важные. Горожане могли выбрать три варианта ответа, сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.

«Право на охрану здоровья» сказали 38% опрошенных.

«Право на труд» выбрали 37% горожан.

«Право на защиту своих прав, включая судебную защиту» важно для 37% челябинцев.

«Право на образование» считают приоритетным 33% горожан.

«Право на жизнь» назвали важным 32% опрошенных.

«Право на социальное обеспечение» выбрали 29%.

«Свобода мысли и слова» в приоритете у 16%.

«Право на участие в общественной и политической жизни» важно для 6% горожан.

В целом результаты челябинского опроса повторяют общероссийские тенденции. Вместе с тем социологи отмечают интересную деталь: для челябинцев очень важным является право на труд. О праве на труд чаще говорили горожане в возрасте 18-30 лет, со средним уровнем материальной обеспеченности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU