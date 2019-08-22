Здоровье важнее политических свобод: жители Челябинска назвали приоритетные права из Конституции
Накануне Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа, социологи спосили у челябинцев, какие права и свободы, гарантированные россиянам Конституцией, для них самые важные. Горожане могли выбрать три варианта ответа, сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.
«Право на охрану здоровья» сказали 38% опрошенных.
«Право на труд» выбрали 37% горожан.
«Право на защиту своих прав, включая судебную защиту» важно для 37% челябинцев.
«Право на образование» считают приоритетным 33% горожан.
«Право на жизнь» назвали важным 32% опрошенных.
«Право на социальное обеспечение» выбрали 29%.
«Свобода мысли и слова» в приоритете у 16%.
«Право на участие в общественной и политической жизни» важно для 6% горожан.
В целом результаты челябинского опроса повторяют общероссийские тенденции. Вместе с тем социологи отмечают интересную деталь: для челябинцев очень важным является право на труд. О праве на труд чаще говорили горожане в возрасте 18-30 лет, со средним уровнем материальной обеспеченности.
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ИСТОЧНИК KP.RU