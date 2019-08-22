«Спасала младшего брата»: на Южном Урале 12-летняя девочка погибла от удара током

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-22T09:52:13+03:00

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Трагедия произошла 21 августа в поселке Кисегачинский Сосновского района. Брат с сестрой 6 и 12 лет после дождя играли во дворе частного дома. Мальчик случайно схватился за провод заземления, который проходил по электроопоре. Ребенка ударило током.

Старшая сестра пыталась его оттащить и тоже получила электротравму.

Из зоны поражения детей вытащили родственники. Брата и сестру доставили в больницу. Девочка скончалась на руках у врачей, а за жизнь мальчика сейчас борются реаниматологи.

— По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводится расследование, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU