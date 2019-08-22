В огород к жителю Зауралья влетел дорогой внедорожник

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-22T13:17:49+03:00

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Авария произошла 21 августа в деревне Осиновка под Курганом. «Тойоту Ленд Крузер» на большой скорости, занесло на дороге. Дорогой внедорожник вылетел с проезжей части, снес забор и оказался на чужом садовом участке. Машина уничтожила грядки и садовый инвентарь. К счастью, хозяин дома не пострадал.

А вот 33-летний водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

— Его уже проверили на предмет алкогольного опьянения, он был трезв. По предварительным данным мужчина не справился с управлением из-за нарушения скоростного режима, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Кургана.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU