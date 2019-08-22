Школьница со взрослым парнем сбежала от родителей в Челябинской области
Екатерина Горева ушла из своего дома в Троицке Челябинской области еще 13 августа. И до сих пор от нее нет вестей. 16-летняя девушка сбежала с молодым человеком — Артемом Амелиным. Его также ищут. Парню уже есть 18 лет.
Екатерину с Артемом разыскивают не только родные. В деле задействована полиция, волонтеры-поисковики. Внимательными призывают быть всех южноуральцев. Особенно во время визитов в ТРК: сбежавшие молодые люди часто коротают там время.
Приметы Екатерины Горевой: Рост около 160-165 см, худая, волосы средней длины, светлые. На лице веснушки. Была одета в розовую куртку, серую футболку с рукавами, голубые джинсы, серо-фиолетовые кроссовки.
Приметы Артема Амелина: Рост около 170-175 см, худой, волосы средней длины, темные. Был одет в футболку болотного цвета, темно-синие кроссовки.
Если вы видели «бегунков», звоните в уголовный розыск Троицка :8 (908)049-24-83 либо 02. Можно набрать волонтерам «Легион-СПАС» (351) 2-777-911.
ИСТОЧНИК KP.RU