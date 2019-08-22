Чтобы почтить легендарного дворянина, на Южный Урал привезут землю с его родины

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-22T14:13:12+03:00

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Из города Боровичи Новгородской области 24 августа отправляется автопробег на Урал. Населенному пункту исполняется 250 лет — в честь этого вся затея. Участники ради развития туристических связей и сохранения истории проедут по дорогам Новгородской, Вологодской, Кировской, Пермской, Свердловской и Челябинской областей. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».

Может показаться, что Новгородская область и Урал связаны мало. Однако есть важная историческая деталь. Под Боровичами — в селе Сушани — 319 лет назад родился потомственный дворянин Никифор Клеопин. Он стал человеком, который вошел в историю России как организатор горного дела на Урале и в Сибири.

Память об этом деятеле увековечена в названии села Клеопино в Каслинском районе Челябинской области. Деревушка когда-то была имением дворянина. Именно Клеопино станет одной из точек на маршруте нынешнего автопробега, который в Боровичах получил название «Дорогами славных земляков». Сюда из Новгородской области будет доставлена земля с родины дворянина.

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ИСТОЧНИК KP.RU