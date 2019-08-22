Чтобы расселить все аварийные дома в Челябинске нужен миллиард рублей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-22T14:33:46+03:00

Такое объявление реально весит на доме в центре Челябинска. Переселят нужно сотни семей. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Челябинске 78 аварийных домов. Причем это лишь те постройки, которые чиновники признали таковыми. Чтобы их расселить нужны колоссальные средства. Мэр Челябинска Наталья Котова направила обращение главе региона Алексею Текслеру с просьбой о выделении финансирования.

На расселение 78 домов нужно свыше миллиарда рублей. Об этом сообщает издание «Полит 74».

— Письмо направлено в адрес главы региона и мы рассчитываем на его поддержку. Что касается дальнейшей работы, прошу организовать работу с управляющими компаниями по актуализации реестра аварийного фонда города. Нужно посмотреть их заявки, наверняка они что-то стесняются подавать, проанализировать и составить график работы. Мы надеемся, что при выделении финансирования, мы сможем расселить часть домов в ближайшее время, — заявила Котова.

С 2017 года в Челябинске было снесено 47 домов, еще 11 ждет такая же судьба до конца года. Власти намерены передать высвобождающиеся земельные участки под комплексную застройку новыми домами.

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ИСТОЧНИК KP.RU