После того, как в центре Челябинска сбили ребенка, чиновники пообещали поставить там светофор

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-22T14:35:28+03:00

На месте пешеходного перехода на улице Кирова, где сбили мальчика, появятся "Лежачие полицейские", а потом и светофор. Фото: соцсети.

А пока на опасном участке дороги появятся лежачие полицейские

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ЧП произошло в понедельник, 19 августа. В центре Челябинска, на улице Кирова у салона связи, автомобиль сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходной «зебре», не нарушая правила дорожного движения. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Предстоит долгое лечение.

Эксперты-общественники называют этот участок дороги опасным. Шестиполосная дорога провоцирует водителей на разгон и нарушение скоростного режима. Никакая «зебра» на асфальте не спасет от увечья. «Дорожная революция» собирает свои жертвы.

Как стало известно корреспонденту КП-Челябинск, в мэрии решили остудить пыл гонщиков и сберечь жизни и здоровье пешеходов.

— Обсудили, взвесили все человеческие «за» и нормативные «против» и решили. В план на следующий год включена установка светофора на пешеходном переходе на улице Кирова. А пока здесь появятся лежачие полицейские, — сообщил руководитель Управления информационной политики Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU