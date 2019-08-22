Неизвестный пытался увести за собой 11-летнего ребенка в Копейске

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-22T14:57:57+03:00

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22 августа жительница Копейска сообщила в соцсетях, что ее дочь пытался увести незнакомец. Ребенку 11 лет. Взрослый мужчина подошел к ней, когда ребенок шел в библиотеку и предложил пойти с ним.

— С моей 11-летней дочерью произошел такой случай: она пошла в библиотеку на Горняке, и к ней подошел высокий мужчина, лет 40, с рыжими волосами и голубыми глазами. Спросил, в какую школу она хочет ходить, а потом предложил, чтобы она пошла с ним, якобы показать другую школу. Она ему сказала, что уже ходит в другую школу и ей некогда, но он не отставал, тогда она убежала, — цитирует слова матери издание «Курс дела».

Родители добавили, что ребенок догадался зайти в магазин и позвонить им. В полиции сообщили, что заявлений к ним о таком происшествии никто пока не писал.

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ИСТОЧНИК KP.RU