В Челябинске объявлен режим «черного неба»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-22T15:34:05+03:00

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности будут действовать еще в шести городах региона

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Есть возможность не выходить на улицу или уехать на природу — поступите так. В Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Прогноз Гидрометцентра оповещает, что смог в этих городах продержится до 11.00 23 августа.

Накоплению вредных для здоровья загрязняющих частиц выбросов промпредприятий и выхлопов автомобилей способствует слабый, 3-8 метров в секунду, ветер юго-западного направления. Не разгонят смога и его отдельные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем прогреется до +26 градусов.

В дни режима «черного неба» рекомендуется не открывать форточки в помещениях для проветривания и часто проводить влажную уборку.

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ИСТОЧНИК KP.RU