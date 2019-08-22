В Челябинске объявлен режим «черного неба»
Есть возможность не выходить на улицу или уехать на природу — поступите так. В Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
Прогноз Гидрометцентра оповещает, что смог в этих городах продержится до 11.00 23 августа.
Накоплению вредных для здоровья загрязняющих частиц выбросов промпредприятий и выхлопов автомобилей способствует слабый, 3-8 метров в секунду, ветер юго-западного направления. Не разгонят смога и его отдельные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем прогреется до +26 градусов.
В дни режима «черного неба» рекомендуется не открывать форточки в помещениях для проветривания и часто проводить влажную уборку.
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ИСТОЧНИК KP.RU