Убийцу жены в поселке Локомотивный Челябинской области отправили за решетку

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-22T16:07:43+03:00

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Елену Зарипову, молодую маму трех детей, похоронили сегодня, 22 августа, на кладбище поселка Локомотивный Карталинского района. Накануне ночью двумя выстрелами из охотничьего ружья ее убил муж, главврач местной больницы, депутат-единоросс городского Собрания Азат Зарипов. Разница между супругами была приличной — 18 лет, но 50-летний глава семьи и его 32-летняя жена жили хорошо, в поселке были людьми известными. Что между ними случилось, выяснит следствие.

Адвокат Зарипова ходатайствовала о заключении его под домашний арест, объясняя, что у ее подзащитного есть серьезные хронические заболевания. Например, сахарный диабет, потому нужно постоянно колоть инсулин, что в условиях СИЗО сделать трудно. К тому же, бывший главврач раскаивается в содеянном и готов понести любое наказание.

Трое осиротевших детей будут жить у бабушки со сторон погибшей мамы.

22 августа Карталинский суд вынес постановление о заключении под стражу супруга-убийцы. За решеткой он проведет минимум два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU