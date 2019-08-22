Убийцу жены в поселке Локомотивный Челябинской области отправили за решетку
Елену Зарипову, молодую маму трех детей, похоронили сегодня, 22 августа, на кладбище поселка Локомотивный Карталинского района. Накануне ночью двумя выстрелами из охотничьего ружья ее убил муж, главврач местной больницы, депутат-единоросс городского Собрания Азат Зарипов. Разница между супругами была приличной — 18 лет, но 50-летний глава семьи и его 32-летняя жена жили хорошо, в поселке были людьми известными. Что между ними случилось, выяснит следствие.
Адвокат Зарипова ходатайствовала о заключении его под домашний арест, объясняя, что у ее подзащитного есть серьезные хронические заболевания. Например, сахарный диабет, потому нужно постоянно колоть инсулин, что в условиях СИЗО сделать трудно. К тому же, бывший главврач раскаивается в содеянном и готов понести любое наказание.
Трое осиротевших детей будут жить у бабушки со сторон погибшей мамы.
22 августа Карталинский суд вынес постановление о заключении под стражу супруга-убийцы. За решеткой он проведет минимум два месяца.
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