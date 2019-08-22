Дети пытались выбраться из окна дома в Челябинске, связав простыни

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-22T16:06:25+03:00

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Днем 22 августа пожарным Челябинска пришлось выезжать на улицу Шаумяна. Из окна четвертого этажа о простыням пытался спуститься человек.

К моменту прибытия спасателей ни простыней, ни человека снаружи здания не было. Проникать в квартиру пришлось через окно при помощи автолестницы. В помещении находились две девочки, 11 и 13 лет, их жизням ничто не угрожало, взрослых дома не было. Спустя несколько минут, к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и мама.

Также в четверг на пульт пожарной охраны Челябинска позвонили прохожие из Металлургического района. В открытом окне второго этажа пятиэтажки по Шоссе Металлургов находится мальчик 10 лет. К месту вызова немедленно ринулись спасательные подразделения.

— К счастью, ребенок был эвакуирован очевидцами. По предварительным данным, он пытался спуститься по оконным решеткам вниз. Также в квартире без присмотра родителей находился мальчик 7 лет, он плакал и звал на помощь. Пожарные проникли в помещение и передали ребенка специалистам скорой помощи. Состояние обоих мальчиков оценивается как удовлетворительное. На момент происшествия ни мамы, ни папы дома не было, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU