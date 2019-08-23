В Магнитогорске кассир украла 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-23T13:46:04+03:00

Наличные деньги иногда бывают большим соблазном для кассиров. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С заявлением о пропаже денег в полицию пришел владелец магазина

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Деньги 20-летняя жительница Магнитогорска выносила из кассы магазина потихоньку, с мая по июль нынешнего года. Доступ к наличным у нее был свободным, ведь она работала продавцом-кассиром.

Когда недостача достигла 120 тысяч рублей, владелец магазина пошел с заявлением в полицию. Молодую работницу торговли задержали сотрудники уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Украденные деньги девушка потратился по своему усмотрению.

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ИСТОЧНИК KP.RU