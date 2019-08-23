2019-08-23T14:40:45+03:00
Происшествия

Из детского сада под Челябинском эвакуировали 250 человек

В здании случился пожар
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Пожар в детском садике в Копейске.Пожар в детском садике в Копейске.Фото: СОЦСЕТИ
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ЧП произошло в Копейске. Днем 23 августа в детском саду №27 сработала пожарная сигнализация. У детей в это время шел тихий час. Все малыши спали в группах. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По их словам очаг возгорания находился на третьем этаже здания. Воспитатели действовали грамотно. Они разбудили дошколят и вывели всех на улицу.

— До приезда пожарных из здания эвакуировали 37 взрослых и 215 детей. Пострадавших нет. Помощь скорой не потребовалась, — сообщают свидетели событий.

Известно, что на место ЧП прибыли четыре пожарных расчета. Официальных комментариев по данному случаю пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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