Из детского сада под Челябинском эвакуировали 250 человек
ЧП произошло в Копейске. Днем 23 августа в детском саду №27 сработала пожарная сигнализация. У детей в это время шел тихий час. Все малыши спали в группах. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.
По их словам очаг возгорания находился на третьем этаже здания. Воспитатели действовали грамотно. Они разбудили дошколят и вывели всех на улицу.
— До приезда пожарных из здания эвакуировали 37 взрослых и 215 детей. Пострадавших нет. Помощь скорой не потребовалась, — сообщают свидетели событий.
Известно, что на место ЧП прибыли четыре пожарных расчета. Официальных комментариев по данному случаю пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU