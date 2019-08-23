В Челябинске Танцовщице и Музе на крыше оперного театра восстановили пальцы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-23T15:34:57+03:00

Теперь скульптуры на крыше оперного театра как новенькие. Фото: chelopera.ru

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Белоснежные статуи над фасадом здания Челябинского театра оперы и балета — его стиль и визитная карточка. Издалека было незаметно, как поизносились три скульптуры — «Танцовщица», «Муза», «Рабочий».

Сейчас фасад театра восстанавливается. Реставраторы от состояния скульптур на крыше пришли в ужас. Сетка трещин, сколы штукатурного покрытия, оголение и коррозия арматуры — эти дефекты мастера устраняли два месяца. Сейчас бетонные статуи как новенькие. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

В некоторых местах ремонтники обнаружили пробоины размером 8-10 см, , а у «Музы» и «Танцовщицы» даже отсутствовали пальцы на руках. Материалы для реставрации специально заказывали в Москве.

«Рабочего» и «Танцовщицу» высотой около четырех метров и «Музу» в три с половиной метра ростом восстанавливали в несколько этапов. Сначала мастера прогрунтовали скульптуры, нанесли выравнивающий слой и штукатурку, покрасили. А потом статуи покрыли водоотталкивающим раствором.

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ИСТОЧНИК KP.RU