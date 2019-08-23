В Копейске загорелся детский сад

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-23T15:56:05+03:00

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В пятницу, 23 августа, на пульт копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в детском саду на Коммунистическом проспекте. В здании садика сработала пожарная сигнализация. К месту ЧП по пожару повышенного номера сложности выехали 19 человек и шесть машин.

К счастью, никто не пострадал. Отлично сработал персонал садика. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, воспитатели оперативно вызвали сотрудников МЧС. А после сразу вывели на свежий воздух все 215 детей. Всего был эвакуирован 261 человек.

Примчавшиеся пожарные приступили к поиску очага пожара. Оказалось, огонь полыхал в кабинете логопеда на третьем этаже здания: горели компьютер и письменный стол.

Через 22 минуты после вызова пожар был полностью потушен. Выясняются все обстоятельства происшествия. Скорее всего, причина в коротком замыкании электросети.

ИСТОЧНИК KP.RU