В Челябинске чиновники ответили на претензии по ремонту памятника Ленину

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-23T16:25:08+03:00

"Стыдно должно быть, товарищи", - как бы говорит бракоделам Ильич. Фото: Павел Кочнев.

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В Челябинске скандал: горожан возмутило качество ремонта постамента памятника Ленину на площади Революции. Гранитные плиты замазаны неаккуратно, тон затирки не соответствует цвету камня; сами плиты стоят криво, у швов видны сколы материала. Откровенный брак! Цена вопроса работы пермского подрядчика — 14,8 млн руб.т

Чиновники ответили горожанам. Например, начальник Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин согласен с претензиями. Он подчеркивает, что отчет исполнителя работ экспертное сообщество комитета не приняло:

— Из бумаг непонятно, как шли работы, какие материалы использовались, по какой технологии облицовочные плиты крепились на постамент. Расходы на ремонт проверяла Контрольно-счетная палата, которая сейчас работает в администрации Челябинска. Наши замечания тоже есть: с самого начала реставрации были вопросы по качеству исполнения. Почитаем выводы ревизоров КСП.

Владимир Сафонов, начальник Управления информационной политики администрации города, заявил, что по гарантийному сроку договора с исполнителем предъявлены требования об устранении недочетов:

— На снимках, опубликованных в соцсетях, есть фото, касающиеся вопроса качества работы подрядчика — это вертикальный постамент в плитах. И есть снимки гранитных трибун — они еще не ремонтировались. За ремонт отвечает администрация Советского района. Аукцион на работы должен состояться в нынешнем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU