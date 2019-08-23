Федерация хоккея России отреагировала на дисквалификацию Евгения Кузнецова

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-23T17:43:30+03:00

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В пятницу, 23 августа, грянул скандал. Звезду НХЛ, талантливого хоккеиста, уроженца Челябинска Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила Федерацию хоккея России о том, что в допинг-пробе Кузнецова было обнаружено запрещенное вещество — кокаин. Пробы брались 26 мая в Словакии.

Дата начала дисквалификации — 13 июня 2019 года.

Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление:

— Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено. ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ.

Напомним, что 29 мая в соцсетях появилось видео, на кадрах которого молодой человек, внешне похожий на Кузнецова, разговаривает по телефону. Рядом с ним, на журнальном столике, рассыпан неизвестный порошок белого цвета. Хоккеист не отрицал, что на кадрах он. И подчеркивал, что он не употребляет запрещенные вещества.

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ИСТОЧНИК KP.RU