2019-08-24T08:04:15+03:00
Общество

В Челябинскую область привезли мощи Матроны Московской и святителей Луки и Николая

Они пробудут на Южном Урале две недели
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-службы копейского храмаФото: пресс-службы копейского храма
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Частицы мощей одних из самых почитаемых святых привезли в Копейск. Всю неделю в храме Покрова Пресвятой Богородицы по ним будут проходить молебны с акафистами.

Православные смогут молиться Матроне Московской, Луке Крымскому и Николаю Чудотворцу ежедневно с 8 утра до 7 часов вечера.

Каждый желающий сможет подойти к мощам святых, чтобы попросить помощи: у блаженной Матроны — исцеления от болезней, у Луки Крымского — рождения детей, а у Николая Чудотворца — решения денежных проблем.

Двери копейского храма Покрова Пресвятой Богородицы по будут открыты для посетителей ежедневно до 9 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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