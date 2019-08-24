В Челябинскую область привезли мощи Матроны Московской и святителей Луки и Николая
Частицы мощей одних из самых почитаемых святых привезли в Копейск. Всю неделю в храме Покрова Пресвятой Богородицы по ним будут проходить молебны с акафистами.
Православные смогут молиться Матроне Московской, Луке Крымскому и Николаю Чудотворцу ежедневно с 8 утра до 7 часов вечера.
Каждый желающий сможет подойти к мощам святых, чтобы попросить помощи: у блаженной Матроны — исцеления от болезней, у Луки Крымского — рождения детей, а у Николая Чудотворца — решения денежных проблем.
Двери копейского храма Покрова Пресвятой Богородицы по будут открыты для посетителей ежедневно до 9 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU