На Южном Урале окончены поиски школьницы с веснушками
17-летняя Екатерина Горева пропала 13 августа. Девочка ушла из дома , ничего не сказав родителям.
По словам мамы пропавшей Екатерины, вместе дочерью исчез ее молодой человек Артем Амелин. Подростков почти две недели разыскивали волонтеры и полиция.
Вечером 23 августа девочку нашли. Местонахождения Екатерины Горевой установили полицейские.
— Несовершеннолетняя находилась в Челябинск со своим знакомым Амелиным Артемом. По предварительным данным, противоправных действий в отношении юной троичанки не совершалось, — сообщили в МО МВД России «Троицкий».
В настоящее время стражи порядка передали Катю родственникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU