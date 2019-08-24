2019-08-24T08:39:52+03:00
Общество

На Южном Урале окончены поиски школьницы с веснушками

Девочку разыскивали почти две недели
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Легион СПАС"Фото: vk.com "Легион СПАС"
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17-летняя Екатерина Горева пропала 13 августа. Девочка ушла из дома , ничего не сказав родителям.

По словам мамы пропавшей Екатерины, вместе дочерью исчез ее молодой человек Артем Амелин. Подростков почти две недели разыскивали волонтеры и полиция.

Вечером 23 августа девочку нашли. Местонахождения Екатерины Горевой установили полицейские.

— Несовершеннолетняя находилась в Челябинск со своим знакомым Амелиным Артемом. По предварительным данным, противоправных действий в отношении юной троичанки не совершалось, — сообщили в МО МВД России «Троицкий».

В настоящее время стражи порядка передали Катю родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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