На Южном Урале окончены поиски школьницы с веснушками

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-24T08:39:52+03:00

Девочку разыскивали почти две недели

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17-летняя Екатерина Горева пропала 13 августа. Девочка ушла из дома , ничего не сказав родителям.

По словам мамы пропавшей Екатерины, вместе дочерью исчез ее молодой человек Артем Амелин. Подростков почти две недели разыскивали волонтеры и полиция.

Вечером 23 августа девочку нашли. Местонахождения Екатерины Горевой установили полицейские.

— Несовершеннолетняя находилась в Челябинск со своим знакомым Амелиным Артемом. По предварительным данным, противоправных действий в отношении юной троичанки не совершалось, — сообщили в МО МВД России «Троицкий».

В настоящее время стражи порядка передали Катю родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU