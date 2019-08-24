2019-08-24T09:31:47+03:00
Происшествия

В Челябинске пассажирский автобус протаранил забор и влетел в парк

Есть пострадавшие
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"
Изменить размер текста:

ДТП с участием маршрутного ПАЗа произошло вечером 23 августа на улице 60-лет Октября. Пассажирский автобус вылетел с проезжей части и снес ограждение парка имени Тищенко. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. Несколько человек пострадало. На место ДТП прибыли шесть машин скорой помощи.

Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"

Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"

— Скорость автобуса была небольшая. Все живы. Травмы легкой и средней тяжести. По словам водителя отказала рулевая и он не смог повернуть, — пишут в группе «Подслушано ЧМЗ» свидетели событий.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

— Водитель автобуса ПАЗ 92-го маршрута не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Южном Урале окончены поиски школьницы с веснушками
В Челябинскую область привезли мощи Матроны Московской и святителей Луки и Николая
В Челябинске мотоцикл с двумя людьми врезался в кроссовер
Федерация хоккея России отреагировала на дисквалификацию Евгения Кузнецова
Власти Челябинской области восстановят больницы в глубинке
В Челябинске чиновники ответили на претензии по ремонту памятника Ленину
В Копейске загорелся детский сад
Челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина
В Челябинске Танцовщице и Музе на крыше оперного театра восстановили пальцы
Челябинские чиновники просят федеральный минздав помочь привезти домой из Турции новорожденного
Из детского сада под Челябинском эвакуировали 250 человек
Жители Челябинска засняли лодку, в которую вселился полтергейст
Власти Челябинской области поддержат рублем социально важные проекты
В Магнитогорске кассир украла 120 тысяч рублей
На Кировке велосипедист снова сбил ребенка
В колонию Копейска пытались провезти магнитолу и MP3-плееры
Житель Челябинска сидел на краю окна и грозился прыгнуть вниз