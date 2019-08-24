В Челябинске пассажирский автобус протаранил забор и влетел в парк
ДТП с участием маршрутного ПАЗа произошло вечером 23 августа на улице 60-лет Октября. Пассажирский автобус вылетел с проезжей части и снес ограждение парка имени Тищенко. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. Несколько человек пострадало. На место ДТП прибыли шесть машин скорой помощи.
Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"
— Скорость автобуса была небольшая. Все живы. Травмы легкой и средней тяжести. По словам водителя отказала рулевая и он не смог повернуть, — пишут в группе «Подслушано ЧМЗ» свидетели событий.
Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
— Водитель автобуса ПАЗ 92-го маршрута не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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