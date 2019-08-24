2019-08-24T10:15:58+03:00
Общество

В Магнитогорске прекращены поиски четырехлетнего Димы Кравцова

Волонтеры поблагодарили горожан за отклик
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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ФОТО: "Легион СПАС"ФОТО: "Легион СПАС"
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Дима Кравцов пропал утром 24 августа. Об исчезновении ребенка в полицию заявили родители. Волонтеры организовали срочный сбор на поиски. В сети появились многочисленные объявление, призывающие жителей Магнитогорска и других городов Урала выйти на поиски ребенка.

К счастью помощь добровольцев не понадобилась. Участники поискового отряда «Легион СПАС» объявили о прекращении поисков.

- Кравцов Дима найден, жив! Огромное всем спасибо за отклик! – написали на своей странице в соцсети участники поискового отряда «Легион СПАС».

При каких обстоятельствах пропал малыш не сообщается. Однако известно, что сейчас с ним все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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