В Магнитогорске прекращены поиски четырехлетнего Димы Кравцова
Дима Кравцов пропал утром 24 августа. Об исчезновении ребенка в полицию заявили родители. Волонтеры организовали срочный сбор на поиски. В сети появились многочисленные объявление, призывающие жителей Магнитогорска и других городов Урала выйти на поиски ребенка.
К счастью помощь добровольцев не понадобилась. Участники поискового отряда «Легион СПАС» объявили о прекращении поисков.
- Кравцов Дима найден, жив! Огромное всем спасибо за отклик! – написали на своей странице в соцсети участники поискового отряда «Легион СПАС».
При каких обстоятельствах пропал малыш не сообщается. Однако известно, что сейчас с ним все в порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU