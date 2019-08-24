В Челябинске иномарка вылетела на парковку и зацепила восемь машин

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-24T11:37:28+03:00

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ДТП произошло утром 24 августа в Металлургическом районе города. Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

— На остановке «Стан 1300» иномарка на большой скорости не вписалась в поворот и врезалась в припаркованные автомобили. Пострадало восемь машин, — пишет подписчик группы во «ВКонтакте» «Инцидент Челябинск».

За рулем «Ниссан Альмера» находился 78-летний местный житель.

— Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины дорожного происшествия выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU