В Челябинске иномарка вылетела на парковку и зацепила восемь машин
ДТП произошло утром 24 августа в Металлургическом районе города. Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
— На остановке «Стан 1300» иномарка на большой скорости не вписалась в поворот и врезалась в припаркованные автомобили. Пострадало восемь машин, — пишет подписчик группы во «ВКонтакте» «Инцидент Челябинск».
За рулем «Ниссан Альмера» находился 78-летний местный житель.
— Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины дорожного происшествия выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU