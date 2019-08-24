«Цех в огне!»: на заводе в Челябинске тушат пожар

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-24T12:03:20+03:00

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В Челябинске днем 24 августа произошел пожар на цинковом заводе. Над территорией предприятия виден огромный столб черного дыма. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, в одном из цехов горит транспортерная лента.

— Огнем охвачена площадь порядка 30 квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу сложности. По первоначальным сведениям, пострадавших нет, — сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU