2019-08-24T12:03:20+03:00
Происшествия

«Цех в огне!»: на заводе в Челябинске тушат пожар

Огнеборцы работают по повышенному рангу сложности
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Типичный Челябинск"Фото: vk.com "Типичный Челябинск"
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В Челябинске днем 24 августа произошел пожар на цинковом заводе. Над территорией предприятия виден огромный столб черного дыма. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, в одном из цехов горит транспортерная лента.

— Огнем охвачена площадь порядка 30 квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу сложности. По первоначальным сведениям, пострадавших нет, — сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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