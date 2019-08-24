Алексей Текслер выложил в сети фото, где с семьей болеет за «Челябинск»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-24T13:38:40+03:00

Среди болельщиков на матче с ульяновской «Волгой» был и губернатор региона

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В очередном туре первенства России «горожане» сыграли вничью. А сам матч, и особенно, его концовка, напоминал захватывающий «боевик». «Челябинск» «размочил» нулевой счет — гол на счету Владислава Дубровского. Гости сравняли счет, и вышли вперед. И все эти события развернулись только в середине второго периода. Но «Челябинск» все же избежал поражения. Уже в добавленное время Игорь Беляков, после подачи углового, сравнял счет.

В начале второго отрезка матча поболеть за «Челябинск» вместе с семьей — супругой и сыном, пришел глава региона Алексей Текслер. Правда, половину времени губернатор раздавал автографы и «сэлфился» с юными болельщиками. А когда челябинцы забивали гол не скрывал эмоций — вскакивал и от души хлопал в ладоши. Известно, что Алексей Текслер — ярый футбольный болельщик. Фото с матча Алексей Леонидович выложил в соцсети.

Фото: vk.com. alexeytexler.official

- Сходили с семьей на матч «Челябинск» - «Волга». Игра была напряженная и захватывающая. Сыграли 2:2! Продолжаем болеть за нашу команду! - пишет на своей странице во "ВКонтакте" Глава региона Алексей Текслер.

Главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников после матча сказал, что результат игры справедливый. Однако, плохо, что команда легко пропускает голы, которые сама с трудом забивает.

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ИСТОЧНИК KP.RU