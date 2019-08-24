Челябинский урбанист раскритиковал дорожников после ДТП под «Меридианом»
Услышав, что в районе трамвайного депо № 1, в очередной раз перевернулся автомобиль, известный челябинский общественник Лев Владов, решил изучить причины аварии. Для этого он отправился на место происшествия.
О нарушениях и разрухе, с которой ему пришлось столкнуться, челябинский урбанист подробно рассказал на своей страничке в соцсети.
Фото: vk.com "Челябинский урбанист"
— Здесь убогий барьерный тротуар и опасный проезд с бетонной опорой. Все сделано глупо. Нет заботы и уважения к людям. Только преступная халатность и наплевательство. Руководство дорожного управления в Челябинске одинаково ненавидит, как водителей, так и пешеходов, — делает выводы Лев Владов.
Жители Челябинска соглашаются с мнением общественника.
— Печальное место, ежедневно там езжу. Ямы, отсутствие разметки, пыль, грязь, а в дожди огромная лужа от перекрестка до этого моста. Для пешеходов это единственный переход в центр из ЧТЗ. Ближайшие — Ленинградский мост и Ленина, — пишет челябинец Алексей Макеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU