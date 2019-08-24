"У авто оторвалась крыша": молодая пара из Магнитогорска погибла в страшной аварии на трассе

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-24T15:59:51+03:00

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Смертельное ДТП произошло утром 24 августа в Абзелиловскойм районе Башкирии. На автодороге Магнитогорск — Кизильское столкнулись отечественная легковушка и внедорожник. По словам очевидцев, дорога была скользкая после дождя и легковой автомобиль занесло. Водитель не справился с управлением. Его выбросило на «встречку», где в это время ехал автомобиль «Kia Sportage». Удар при столкновении был такой силы, что у легковушки оторвалась крыша.

— В результате 33-летний водитель и 32-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. Водитель и пассажир «Kia» получили травмы, — сообщает пресс-служба ГИБДД Республики Башкортостан.

На месте аварии работали сотрудники МЧС. Им пришлось доставали тела из покореженного авто с помощью гидравлического оборудования. Известно, что погибшие — семейная пара из Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU