2019-08-24T17:46:33+03:00
Спорт

Две недели до старта чемпионата КХЛ: «Трактор» открыл продажу наборных абонементов на сезон

Болельщики могут сами выбрать, какие матчи они хотят посетить
Алексей МИКУШИН
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Владельцы прошлогодних абонементов до 25 августа могут выкупить свои местаВладельцы прошлогодних абонементов до 25 августа могут выкупить свои местаФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Уже 2 сентября черно-белые в Челябинске сыграют первый матч в регулярном турнире Континентальной хоккейной лиге. «Трактор» в этот день встретится с подмосковным «Витязем», и 4-го – с питерским СКА.

В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что владельцы прошлогодних абонементов до 25 августа могут выкупить свои места. У с понедельника, 26 августа начнётся свободная реализация невыкупленных мест.

В ХК «Трактор» напомнили, что в продажу также поступили наборные абонементы. Такой вид «проходок» означает, что болельщик может выбирать, на какие игры он собирается пойти. В пакет должны входить, как минимум, десять домашних встреч. Стоимость такого абонемента зависит от количества матчей, выбранного места и категории соперников.

СПРАВКА «КП»

Возможные варианты посещения домашних матчей :

– Сезонный абонемент, включающий в себя посещение 31 матча регулярного чемпионата;

– Наборный абонемент (из списка матчей официального календаря КХЛ до старта чемпионата можно выбрать минимум 10 интересующих домашних встреч);

– Семейный абонемент;

– Разовый входной билет на игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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