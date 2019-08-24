Две недели до старта чемпионата КХЛ: «Трактор» открыл продажу наборных абонементов на сезон
Уже 2 сентября черно-белые в Челябинске сыграют первый матч в регулярном турнире Континентальной хоккейной лиге. «Трактор» в этот день встретится с подмосковным «Витязем», и 4-го – с питерским СКА.
В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что владельцы прошлогодних абонементов до 25 августа могут выкупить свои места. У с понедельника, 26 августа начнётся свободная реализация невыкупленных мест.
В ХК «Трактор» напомнили, что в продажу также поступили наборные абонементы. Такой вид «проходок» означает, что болельщик может выбирать, на какие игры он собирается пойти. В пакет должны входить, как минимум, десять домашних встреч. Стоимость такого абонемента зависит от количества матчей, выбранного места и категории соперников.
СПРАВКА «КП»
Возможные варианты посещения домашних матчей :
– Сезонный абонемент, включающий в себя посещение 31 матча регулярного чемпионата;
– Наборный абонемент (из списка матчей официального календаря КХЛ до старта чемпионата можно выбрать минимум 10 интересующих домашних встреч);
– Семейный абонемент;
– Разовый входной билет на игру.
ИСТОЧНИК KP.RU