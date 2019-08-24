«Лето прощай!»: в Челябинской области похолодает до +2 градусов
Жителей некоторых районов Челябинской области в ночь на воскресенье ожидает резкое похолодание. В ночные часы температура воздуха опустится до +9,+14, а в горах и низинах до +2,+7 градусов. Заморозков, правда, пока не будет. Даже в самые холодные ночи последних августовских дней термометр покажет плюс.
О понижении ночных температур сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
В воскресенье, 25 августа, синоптики прогнозируют на Южном Урале небольшие дожди. Днем будет тепло — до +19,+24 градусов. На юге области до +29 градусов. В понедельник, 26 августа ожидаются дожди и усиление ветра.
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ИСТОЧНИК KP.RU