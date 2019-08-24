В снегах Арктики нашли трактор, выпущенный полвека назад на заводе в Челябинске
Челябинский трактор С-80 обнаружили участники экспедиции в Арктику. Машина находилась на заброшенной полярной станции, расположенной на архипелаге «Земля Франца-Иосифа». Более 40 лет она простояла в занесенном снегом деревянном гараже.
О необычной находке рассказали специалисты Арктического музейно-выставочного центра. По их словам, в «замороженном» состоянии техника отлично сохранилась.
Послевоенный образец был выпущен почти полвека назад на Челябинском тракторном заводе. В Арктике его бросили полярники в начале 80-х годов прошлого столетия, когда улетали на Большую Землю. Перевозить с собой технику у них не было возможности из-за высокой стоимости и сложности эвакуации.
Планируется, что обнаруженный трактор доставят на Южный Урал и передадут в музей техники ЧТЗ.
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ИСТОЧНИК KP.RU