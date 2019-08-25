Сумел собраться: Сергей Ковалев прокомментировал свою победу над Ярдом

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-25T07:20:21+03:00

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— Я доволен тем, что бой зрителям понравился. Чуть устал. Дважды готовился к поединку из-за переносов его сроков. Да, в одном из раундов я немного «поплыл», но чисто на опыте сумел поймать дух боя, не дал себя забить и забрать победу. Реальная была поддержка от родных стен, большое спасибо за это каждому.

Я не ожидал легкого боя. Предполагал, что он будет затяжной и займет 12 раундов, и удивился, когда я его ударил. Был момент, где я немного потерял нить боя, но, слава Богу, получилось собраться. Очень хочу бой с Альваресом, и если он тоже проявит желание, то я за.

Я пообещал Челябинску, что я буду здесь. Биться в родном городе нереально круто. Хочу открыть здесь свою школу нокаута, и обязательно это сделаю. Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошел один из пяти боев, которые я запланировал на свою оставшуюся карьеру, осталось еще четыре. Ярду желаю большого будущего. Молодец парень, не сдается. Но все зависит от его мотивации».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727901" frameborder="0"></iframe> Финал поединка.

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