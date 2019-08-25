В челябинском зоопарке выбирают короля красоты среди самцов
Обитатели зоопарка вновь борются за звание красавчика. На этот раз в конкурсе «Мистер Zoo» девять участников. Это зебра Анри, белый медведь Алтын, бурый медведь Степан, шимпанзе Бонни, амурский тигр Матис, вол Люк, снежный барс Ермак, лев Ричард и морал Горыныч. Имя самого привлекательного станет известно уже сегодня, 25 августа.
Так кто же? Фото: Челябинский зоопарк
Обаятельного самца выбирают челябинцы. Голосование идет прямо сейчас в соцсетях челябинского зоопарка. Можете тоже присоединиться к нему.
В прошлом году лучшим стал африканский лев Ричард. Его одарили почестями и вкусняхами. Пока он вновь лидирует. Следом идет амурский тигр Матис, от победы его отделяет всего пара голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU