2019-08-25T09:03:52+03:00
Общество

В челябинском зоопарке выбирают короля красоты среди самцов

Питомцы участвуют в традиционном конкурсе «Мистер Zoo»
Валентина ВАГАНОВА
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В прошлом году победил лев Ричард, в нынешнем голосовании он пока снова лидирует. Фото: Челябинский зоопаркВ прошлом году победил лев Ричард, в нынешнем голосовании он пока снова лидирует. Фото: Челябинский зоопарк
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Обитатели зоопарка вновь борются за звание красавчика. На этот раз в конкурсе «Мистер Zoo» девять участников. Это зебра Анри, белый медведь Алтын, бурый медведь Степан, шимпанзе Бонни, амурский тигр Матис, вол Люк, снежный барс Ермак, лев Ричард и морал Горыныч. Имя самого привлекательного станет известно уже сегодня, 25 августа.

Так кто же? Фото: Челябинский зоопарк

Так кто же? Фото: Челябинский зоопарк

Обаятельного самца выбирают челябинцы. Голосование идет прямо сейчас в соцсетях челябинского зоопарка. Можете тоже присоединиться к нему.

В прошлом году лучшим стал африканский лев Ричард. Его одарили почестями и вкусняхами. Пока он вновь лидирует. Следом идет амурский тигр Матис, от победы его отделяет всего пара голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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