В челябинском зоопарке выбирают короля красоты среди самцов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-25T09:03:52+03:00

В прошлом году победил лев Ричард, в нынешнем голосовании он пока снова лидирует. Фото: Челябинский зоопарк

Изменить размер текста: A A

Обитатели зоопарка вновь борются за звание красавчика. На этот раз в конкурсе «Мистер Zoo» девять участников. Это зебра Анри, белый медведь Алтын, бурый медведь Степан, шимпанзе Бонни, амурский тигр Матис, вол Люк, снежный барс Ермак, лев Ричард и морал Горыныч. Имя самого привлекательного станет известно уже сегодня, 25 августа.

Так кто же? Фото: Челябинский зоопарк

Обаятельного самца выбирают челябинцы. Голосование идет прямо сейчас в соцсетях челябинского зоопарка. Можете тоже присоединиться к нему.

В прошлом году лучшим стал африканский лев Ричард. Его одарили почестями и вкусняхами. Пока он вновь лидирует. Следом идет амурский тигр Матис, от победы его отделяет всего пара голосов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU