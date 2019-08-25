2019-08-25T09:30:54+03:00
Происшествия

Автомобилистка сбила пешехода и влетела в офисное здание в Челябинске

Сбитая женщина сейчас в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель перелетала ограждение и влетела на крыльцо здания. Фото: «Регион-74 | Челябинск»/vk.comВодитель перелетала ограждение и влетела на крыльцо здания. Фото: «Регион-74 | Челябинск»/vk.com
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Авария произошла в центре города вечером 24 августа. Водитель не справилась с управлением на повороте. После чего вылетела на парковку, пролетела пешеходную дорожку и въехала на крыльцо офисного здания на 3-го Интернационала, 105. По пути автомобилистка зацепила пешехода.

— Nissan залетел прямо на крыльцо. Водитель серьезно не пострадала, а вот женщину, которую она сбила, увезли на «скорой» в больницу. Вроде как ноги переломала, — рассказал очевидец Иван.

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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