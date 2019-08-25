Жителей Челябинска возмутила шаурма, на которой повар оставил пометку маркером

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-25T11:06:16+03:00

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Челябинец Алексей купил шаурму, но есть ее расхотел, после того, как он увидел на лаваше букву, написанную маркером. Так повар пометил, в каком рулете завернута говядина.

— Вот так помечают маркером шаурму с говядиной в ларьке на Зальцмана. Домой приехал, заметил, и возник вопрос. А почему бы краской грунтовкой не пометить? И почему не на целлофановом кульке? — возмутился покупатель в соцсетях.

В комментариях к его посту пользователи написали, что, скорее всего это маркер с пищевым красителем, он безвреден. Тем не менее, многие поддержали Алексея. Уверенности, что это пищевой маркер нет. Да и такая метка неэстетична, отбивает аппетит.

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ИСТОЧНИК KP.RU