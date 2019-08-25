Жителей Челябинска возмутила шаурма, на которой повар оставил пометку маркером
Челябинец Алексей купил шаурму, но есть ее расхотел, после того, как он увидел на лаваше букву, написанную маркером. Так повар пометил, в каком рулете завернута говядина.
— Вот так помечают маркером шаурму с говядиной в ларьке на Зальцмана. Домой приехал, заметил, и возник вопрос. А почему бы краской грунтовкой не пометить? И почему не на целлофановом кульке? — возмутился покупатель в соцсетях.
В комментариях к его посту пользователи написали, что, скорее всего это маркер с пищевым красителем, он безвреден. Тем не менее, многие поддержали Алексея. Уверенности, что это пищевой маркер нет. Да и такая метка неэстетична, отбивает аппетит.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU