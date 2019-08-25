Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев рассказал, какие сюрпризы ждут жителей Челябинска на Дне города

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-25T11:53:02+03:00

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Через две недели Челябинск отметит свой 283-ий День рождения. Кто из звезд приедет поздравлять город в этом году, и чем будут удивлять горожан на празднике? Некоторые секреты празднования раскрыл ведущий Дня города — российский актер, звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев. Напомним, гулять Челябинск будет в субботу, 7 сентября.

— Это будет масштабное, титульное празднование Дня города. Будут Дмитрий Нагиев, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, А-студио. Но самое главное — это танцоры и вокалисты Челябинска. То, ради чего все это и устраивается. Наша задача — показать всей стране, что в Челябинске собраны лучшие танцевальные и вокальные коллективы. Что здесь огромный потенциал, и Урал — это кузница не только металлургии, но и творчества, — рассказал шоумен изданию «Челябинск Сегодня».

Возле арены «Трактор» вечером выступят Леша Свик и Feduk. А днем здесь будет экстремальное шоу на велосипедах, мотоциклах и квадроциклах.

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ИСТОЧНИК KP.RU