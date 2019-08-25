Работники автостоянки в Челябинске приручили лесную белку
Житель Челябинска Алексей Матвеев выложил в соцсети забавное видео. В сторожевую будку на автостоянке у леса наведалась белка. Зверек смело обследовал каморку. А затем с удовольствием полакомился печеньем, которым его угостили.
— Вот такая гостья в «Парковом» на стоянку приходит, — подписал ролик автор.
Пушистая даже не боится запрыгнуть на колени к сторожу и взять лакомство из его рук.
Пользователей соцсетей умилило видео. В комментариях они попросили сторожей и дальше подкармливать зверька, тем более, скоро зима. А некоторые напомнили, что белки переносят бешенство и посоветовали работникам стоянки быть осторожнее в общении с хвостатой.
Белка забежала на автостоянку в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU