На кладбище в Челябинской области спиленные деревья повалили на могилы
Жительница Миасса Татьяна Аникина пожаловалась в соцсетях на то, что могила ее близких завалена упавшими деревьями. Кто-то спилил их и повалил прямо на надгробие.
— Пришла к деду и бабушке на могилу, кладбище у церкви. И была повержена в шок. Памятник завален спиленными кем-то деревьями, — написала Татьяна в группе «Инцидент Миасс» и прикрепила видео.
В комментариях пользователи заметили, что на этом кладбище давно никого не хоронят, место считается заброшенным. Кто проводил здесь рубку деревьев непонятно. Миассцы посоветовали женщине обратиться в церковь и городскую администрацию.
Спиленные деревья повалили на могилы в Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU