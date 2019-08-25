На кладбище в Челябинской области спиленные деревья повалили на могилы

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-25T15:35:04+03:00

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Жительница Миасса Татьяна Аникина пожаловалась в соцсетях на то, что могила ее близких завалена упавшими деревьями. Кто-то спилил их и повалил прямо на надгробие.

— Пришла к деду и бабушке на могилу, кладбище у церкви. И была повержена в шок. Памятник завален спиленными кем-то деревьями, — написала Татьяна в группе «Инцидент Миасс» и прикрепила видео.

В комментариях пользователи заметили, что на этом кладбище давно никого не хоронят, место считается заброшенным. Кто проводил здесь рубку деревьев непонятно. Миассцы посоветовали женщине обратиться в церковь и городскую администрацию.

Спиленные деревья повалили на могилы в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU