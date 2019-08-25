2019-08-25T17:33:09+03:00
Спорт

Нападающий Артем Пеньковский уходит из «Трактора»

Об этом рассказала жена спортсмена в соцсетях
Валентина ВАГАНОВА
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Артем Пеньковский отыграл 215 матчей в КХЛ в составе «черно-белых». Фото: ХК «Трактор»Артем Пеньковский отыграл 215 матчей в КХЛ в составе «черно-белых». Фото: ХК «Трактор»
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Хоккейную команду «Трактор» покинул нападающий Артем Пеньковский. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила супруга хоккеиста на своей странице в Instagram.

— Ну что, вот и нам пришло время попрощаться. Челябинск все равно останется нашим домом навсегда. От лица нашей семьи, хотелось бы поблагодарить болельщиков. За поддержку, когда она была нам необходима, за веру в Артема, за все переживания, за то, что были рядом даже в самые сложные моменты. За искреннюю радость новым успехам и достижениям. Как же мы были рады на протяжении многих лет быть частью одной большой семьи под названием «Трактор». Как жалко, что все меняется... Мы будем очень скучать, по нашему дружному коллективу, нашим маленьким друзьям, по столь преданным болельщикам. Но нужно идти вперед, и покорять новые пьедесталы, как бы тяжело не было, — написала Дарья Пеньковская.

Под постом десятки комментариев от болельщиков, они пишут, что будут скучать и желают спортсмену удачи в новом клубе.

penkovskaya060penkovskaya060
Ну что,вот и нам пришло время попрощаться Челябинск все равно останется нашем домом навсегда От лица нашей семьи, хотелось бы поблагодарить болельщиков. За поддержку, когда она была нам необходима, за веру в Артёма,за все переживания, за то, что были рядом даже в самые сложные моменты За искреннюю радость новым успехам и достижениям Как же мы были рады на протяжении многих лет, быть частью одной большой семьи под названием Трактор . Как жалко, что все меняется... Мы будем очень скучать, по нашему дружному коллективу, нашим маленьким друзьям, по столь преданным болельщикам Но нужно идти вперёд,и покорять новые пьедесталы, как бы тяжело не было
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В пресс-службе «Трактора» пообещали позже прокомментировать уход хоккеиста.

24-летний Артем Пеньковский воспитанник хоккейной школы «Трактор». Всю профессиональную карьеру играл за челябинский клуб. В его активе 215 матчей в КХЛ, в которых он набрал 39 очков, забив 19 шайб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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