Автомобиль такси попал в массовое ДТП на пешеходном переходе в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-25T18:09:59+03:00

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Авария произошла сегодня днем, 25 августа, в Калининском районе. О ней сообщили очевидцы в соцсетях.

— На Проспекте Победы, на остановке «Скорой помощи», столкнулись три автомобиля: «Ока», «Шевроле Лачетти», «Рено Логан», — написал очевидец в группе во «ВКонтакте» «ЧП | ДТП Челябинск».

«Оку» отбросило к трамвайным путям. Фото: «ЧП | ДТП Челябинск»/vk.com

На кадрах с места ДТП видно, что от удара отечественное авто отбросило к трамвайным путям. Иномарки, одна из которых брендированная, стоят на пешеходном переходе. У всех машин механические повреждения. Информация о пострадавших не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU