Житель Челябинска пойдет под суд за «минирование» вокзала

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-25T18:33:27+03:00

Из-за выходки челябинца из здания вокзала эвакуировали более ста человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему грозит до пяти лет колонии

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В Челябинске будут судить 36-летнего лжеминера городского вокзала. Осенью прошлого года он позвонил в дежурную часть транспортной полиции и сказал, что в здании железнодорожного вокзала заложена бомба. Началась эвакуация, вывели более ста пассажиров и работников железной дороги. Оперативные службы проверили здание и никаких опасных предметов не нашли.

Личность звонившего позже установили. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Тракторозаводского района Челябинска. В момент звонка он был пьян.

— Следователи возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе расследования вина подозреваемого была полностью доказана и уголовное дело направлено в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU