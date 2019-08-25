2019-08-25T19:03:52+03:00
Общество

«Назад в будущее»: житель Челябинской области купил завтрашний бублик

Лакомство с необычной датой изготовления он приобрел в городском супермаркете
Валентина ВАГАНОВА
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Чудеса! Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.comЧудеса! Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com
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Магнитогорец Вадим поделился в соцсетях забавной покупкой. Ему посчастливилось урвать продукт, который только завтра должны привезти в магазин. Мегасвежий! Дата изготовления на нем 26.08.19, хотя сегодня только 25 августа.

— Хотел бублик, а он завтрашний... Назад в будущее!

В комментариях пользователи заметили, что хоть бублик и «завтрашний», а выглядит несвежим — уже отвалился шоколад.

— Это пометка значит — до завтра не кушать, — шутят магнитогорцы.

— Хороший бублик, лучше — завтрашний, чем — вчерашний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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