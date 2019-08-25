«Как дикари»: подростки ради забавы погнули дорожный знак в Челябинске
Компания парней попыталась вырвать дорожный знак на одной из улиц Металлургического района. В городскую группу во «ВКонтакте» попали снимки очевидца, на которых видно, как четверо подростков раскачивают конструкцию. Жители негодуют — зачем понадобилось портить знак.
— По голове надо было настучать.
— И после этого кто-то скажет, что детей нельзя бить?
— Нужно было самим шугануть, или полицию вызвать.
Некоторые пользователи предположили, что подростки наоборот поправляют знак. Но, судя по снимкам, это маловероятно.
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ИСТОЧНИК KP.RU