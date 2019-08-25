2019-08-25T19:37:19+03:00
Общество

«Как дикари»: подростки ради забавы погнули дорожный знак в Челябинске

Горожан возмутила выходка молодежи
Валентина ВАГАНОВА
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Инцидент произошел в Металлургическом районе. Фото: «Подслушано ЧМЗ»/vk.comИнцидент произошел в Металлургическом районе. Фото: «Подслушано ЧМЗ»/vk.com
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Компания парней попыталась вырвать дорожный знак на одной из улиц Металлургического района. В городскую группу во «ВКонтакте» попали снимки очевидца, на которых видно, как четверо подростков раскачивают конструкцию. Жители негодуют — зачем понадобилось портить знак.

— По голове надо было настучать.

— И после этого кто-то скажет, что детей нельзя бить?

— Нужно было самим шугануть, или полицию вызвать.

Некоторые пользователи предположили, что подростки наоборот поправляют знак. Но, судя по снимкам, это маловероятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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