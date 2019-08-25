2019-08-25T20:57:14+03:00
Общество

В Челябинске пропал 36-летний житель

Его ищут уже полторы недели
Валентина ВАГАНОВА
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Фото: Легион-СПАСФото: Легион-СПАС
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Дмитрий Чубов 14 августа ушел из дома по адресу Чичерина, 15. С тех пор его местонахождение неизвестно. 36-летнего челябинца ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

Дмитрий был в синих джинсах, коричневых туфлях, темно-синей футболке и черной куртке.

Если вы видели Дмитрия Чубова, знаете, где он находится, позвоните по телефонам: 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 Татьяна или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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