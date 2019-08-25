Вооруженный ножом житель Челябинской области ограбил офис микрозаймов в Крыму

СЕГОДНЯ 21:26 2019-08-25T21:31:28+03:00

Чтобы его задержать, оперативники отправились на Урал

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В отдел полиции Симферополя обратился менеджер одного из отделений микрозаймов. Он рассказал, как в начале рабочего дня в офис зашел неизвестный с ножом и, угрожая сотрудникам, забрал деньги — пять тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 26-летний житель Магнитогорска. Год назад он перебрался в Симферополь и жил здесь в хостеле. Работал продавцом в магазине по продаже мобильных телефонов. А совершив преступление, покинул Крым и вернулся в родной город.

Оперативники отправились на Южный Урал, где задержали грабителя по месту жительства. В преступлении он сознался. Сейчас магнитогорец находится под стражей.

— Возбуждено уголовное дело за разбой. Злоумышленнику грозит лишение свободы до двенадцати лет, — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU