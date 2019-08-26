Проводили лето: в Челябинске значительно похолодает уже с понедельника

СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-26T06:03:39+03:00

Ждать ли еще жарких дней в этом году

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Еще в прошлые выходные, 24 и 25 августа, столбик термометра в Челябинской области поднимался выше 20 градусов. Местные жители провожали лето. На пляжах было многолюдно, многие купались. Ведь в этом году еще вряд ли удастся. Если, конечно, вы не закаляетесь.

Уже с понедельника, 26 августа, горожане заметят значительное понижение температуры воздуха — максимум 16 градусов днем. Плюс усиление ветра, временами дожди. Далее температура будет только снижаться вплоть до начала осени.

Но Челябинск еще ждет бабье лето. Долгосрочные прогнозы не отличаются точностью. Однако, в начале сентября синоптики обещают несколько деньков с температурой воздуха +23 градуса Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU