«Родили ребенка — посади дерево»: житель Челябинской области предложил новую программу озеленения

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-26T06:25:34+03:00

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Житель Магнитогорска обратил внимание, что на пересечении улиц Ленина и Труда — абсолютно голые большие газоны. Ни деревца!

— У нас прекрасный город. Много мамочек молодых, красивых и позитивных. Предлагаю: родили ребенка — посадили дерево. Конечно, нужна земля, удобрение, забор и организовать все! И будет красиво и зелено. Просим администрацию помочь, — написал горожанин в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети поддержали предложение. Только пункт про забор решили вычеркнуть.

— Эх, не привыкли наши люди без заборов жить, — комментирует местный житель Сергей Коробейников. — Но его может прекрасно заменить кустарник.

Однако, нашлись и те, кто против озеленения. Причем, таких людей оказалось немало. Они ходят на работу прямо через этот газон — удобно! Видимо, красота и чистый воздух их волнуют меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU