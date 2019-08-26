2019-08-26T06:41:35+03:00
Общество

На набережной в центре Кургана обнаружили артиллерийский снаряд

На место стянулись силовики
Валентина ВАГАНОВА
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Снаряд уничтожили. Фото: Сергей ЗавьяловСнаряд уничтожили. Фото: Сергей Завьялов
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Боеприпас нашли днем в воскресенье, 25 августа, во время субботника у реки Тобол. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал руководитель регионального отделения Российского экологического общества Сергей Завьялов.

— В ходе экологической акции по расчистке набережной Тобола был обнаружен бронебойный артиллерийский снаряд. Идет операция разминирования, — написал он.

Территорию обследовали силовики. Фото: Сергей Завьялов

Территорию обследовали силовики. Фото: Сергей Завьялов

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что это был артиллерийский снаряд калибра 105 мм, со следами коррозии. Специалисты вывезли его и уничтожили на полигоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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