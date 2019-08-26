На набережной в центре Кургана обнаружили артиллерийский снаряд
Боеприпас нашли днем в воскресенье, 25 августа, во время субботника у реки Тобол. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал руководитель регионального отделения Российского экологического общества Сергей Завьялов.
— В ходе экологической акции по расчистке набережной Тобола был обнаружен бронебойный артиллерийский снаряд. Идет операция разминирования, — написал он.
Территорию обследовали силовики. Фото: Сергей Завьялов
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что это был артиллерийский снаряд калибра 105 мм, со следами коррозии. Специалисты вывезли его и уничтожили на полигоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU