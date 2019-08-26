В Челябинске назначен новый вице-мэр по градостроительству
26 августа на аппаратном совещании в администрации Челябинска объявили о новом назначении. Заместителем главы города по градостроительству стал Владимир Шамне. Ранее эту должность занимал Сергей Репринцев. Он назначен председателем комитета архитектуры и градостроительства.
Причиной отставки Репринцева с важной должности читают критический объем замечаний к его работе. Челябинск застраивают нерационально: в центре множество пустырей, а жилые кварталы на городских отшибах постепенно превращаются в гетто.
— Надеюсь, этот человек [Владимир Шамне] в администрации займет свое место. Ваша задача — наладить с ним взаимодействие, — обратилась мэр Челябинска Наталья Котова к подчиненным на аппаратном совещании.
Также назначение в управлении капитального строительства — Ирина Балашова вместо Василия Васильченко. Ранее Балашова вела финансовые вопросы.
СПРАВКА «КП»
Владимиру Шамне 45 лет, он уроженец Челябинской области, окончил ЧГТУ, факультет промышленно-гражданского строительства по специальности инженер-строитель.
Также окончил Всероссийский финансово-экономический университет по специальности менеджмент. Работал в Налоговой полиции, банковской сфере.
С 2014 трудился в группе компаний ЕСН, ПО Энергоактив, заместителем гендиректора. Занимался реконструкцией и эксплуатацией промышленных объектов Амурской области и Красноярского края.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU