Жителей Челябинской области удивила маршрутка, в салоне которой растет мох
В Копейске на окне маршрутки пассажиры обнаружили зеленый мох. Он пророс под сломанной пластиковой рамой. Копейчане сфотографировали его и выложили в соцсети. Пользователи оставили под фото массу ироничных комментариев:
— Это базовая комплектация, невежды.
— Дизайн такой. Нынче модно мох в интерьере использовать.
— Натуральный утеплитель.
— Это же дополнительный кислород.
Маршрутку с мхом даже назвали биогазелью. Однако появление мха говорит скорее об антисанитарии в общественном транспорте и о том, что никто за ним толком не следит.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU