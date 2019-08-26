Жителей Челябинской области удивила маршрутка, в салоне которой растет мох

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-26T07:30:46+03:00

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В Копейске на окне маршрутки пассажиры обнаружили зеленый мох. Он пророс под сломанной пластиковой рамой. Копейчане сфотографировали его и выложили в соцсети. Пользователи оставили под фото массу ироничных комментариев:

— Это базовая комплектация, невежды.

— Дизайн такой. Нынче модно мох в интерьере использовать.

— Натуральный утеплитель.

— Это же дополнительный кислород.

Маршрутку с мхом даже назвали биогазелью. Однако появление мха говорит скорее об антисанитарии в общественном транспорте и о том, что никто за ним толком не следит.

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ИСТОЧНИК KP.RU