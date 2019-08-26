2019-08-26T07:54:50+03:00
Общество

На Алом поле в Челябинске вытаптывают молодую траву

Власти просят не расстилать на зелени пледы
Инна КУМЕЙКО
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Челябинцев попросили не топтать траву на Алом поле. Пока.Челябинцев попросили не топтать траву на Алом поле. Пока.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Парк Алое поле, нежно любим многими горожанами, сейчас переживает второй этап реконструкции. Ремонтируется подпорная стенка ограждения парка со стороны ул. Красной и Свердловского проспекта. Уложено резиновое покрытие на спортплощадке. А газоны засеяли семенами травы. Трава манит горожан, как магнит: на пледиках полежать, фотосессию устроить.

— В выходные был большой наплыв горожан. Это хорошо, это здорово. Но давайте дождемся второго кошения: трава пока очень слабая, вытаптывается. Подрядчик вынужден подсеивать вновь. Потому прошу челябинцев дождаться всхода травы, — сказал глава Центрального района Владимир Ереклинцев на аппаратном совещании.

Чтобы просьба была убедительнее, газоны с молодой травой на Алом поле временно оградят сигнальной лентой и установят предупреждающие знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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