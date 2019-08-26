Пьяный бесправник насмерть сбил двух пенсионеров в Челябинской области
В Троицке 62-летний водитель на «Ладе Калине» задавил двух пешеходов. Он сбил их на обочине. От полученных травм 68-летняя жительница скончалась на месте. Второй пострадавший, 81-летний мужчина, умер в больнице.
ДТП произошло вечером в субботу, 24 августа, возле дома №35 по улице Тарасова.
— Водитель сел за руль пьяным. Ранее он был лишен водительских прав, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Сейчас полицейские проводят проверку по этому ДТП, выясняют все обстоятельства.
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ИСТОЧНИК KP.RU